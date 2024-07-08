綠召委剛開會就宣布休息　藍委舉牌喊要開會

藍委們舉著我要開會的牌子，站在官員身後，痛批民進黨沒收質詢權。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月8日電（記者 俞敦平）民進黨8日上午動員癱瘓內政委員會，擔任財政委員會主席的民進黨籍召委郭國文在開會後立即宣布散會，讓現場一眾官員只能枯坐在現場乾等。現場不滿的藍委們一開始則在現場喊著，“協尋召委，還我質詢權”等口號，後來在更多的藍委們到場後，一起舉起準備好的牌子“我要開會”站在官員們的身後，再度對郭國文喊話。



“立法院”財政委員會8日上午原定邀請“中央銀行”就“數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型”、金融監督管理委員會、“數位發展部”就“創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業”進行專題報告並備詢。



但由於擔任本日財委會主席的民進黨召委郭國文，約九點會議剛開始時後就立刻宣布休息，即前往內政委員會參與民進黨攻佔主席台的行動，導致前來的眾多官員在場空等。已經到場準備開會的藍委們，不滿地高喊“協尋召委郭國文”和“還我質詢權”。



在短暫的發言並喊話後，藍委們發現他們自備的手持麥克風，無法被“立法院”的直播頻道收音。於是使用財委會現場的麥克風，但發現由於休息時間麥克風都處於靜音，最後只好無奈的回到委員席休息。



接近10點左右，更多的藍委陸陸續續來到財委會的議場，藍委們拿起準備好的＂我要開會＂手舉牌，站在官員身後開起簡單的抗議記者會，痛批民進黨沒收質詢權。藍委痛批民進黨為了政治鬥爭，不顧台灣金融財政的發展，更不應該讓官員在此空等。藍委們喊話郭國文如果不想開會，就早點宣布散會，不要讓台灣的金融巨頭們在這裡空等。