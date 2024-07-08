徐巧芯聲援王鴻薇　指出王救她被打才還手

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日在記者會上，針對今早在“立法院”發生的衝突事件進行說明。她指出，民進黨籍“立委”林楚茵擅自闖入國民黨黨團會議地點，並對國民黨“立委”進行干擾，引發一系列肢體衝突。徐巧芯強調，王鴻薇是在試圖救出被民主進步黨籍“立委”賴惠員勒住脖子的她時，遭到綠委們的攻擊才不得已還手屬於自我防衛，並要求民進黨停止暴力行為。



民進黨團8日上午為了杯葛內政委員會審查“公職人員選舉罷免法”修正案，為了避免正在內政委員會隔壁的交通委員會會議室進行的國民黨團大會結束後，能透過轉移場地的方式直接使用交委會會議室舉行內政委員會會議，因此發動攻勢試圖搶佔國民黨團大會的主席台。藍綠雙方因此發生了嚴重的肢體衝突。



其中最引人注目的是王鴻薇與林楚茵在委員會中的肢體衝突，導致林楚茵下巴受傷見血。林楚茵指出，王鴻薇連續打她巴掌並用力抓頭髮，她強調“立法院”應是論理立法之地，而非暴力競技場，並表示將提告以遏止暴力行為。



對此，徐巧芯特別在記者會聲援王鴻薇。她指出，王鴻薇是在試圖幫助正被賴惠員勒住脖子的她時，遭到綠委們的攻擊才不得已還手自衛。她指出，林楚茵擅自闖入國民黨黨團會議地點，對會議進行干擾。當時國民黨正進行黨團大會，林楚茵的行為嚴重影響了會議進行。徐巧芯表示，國民黨要求林楚茵離開，但對方拒絕。

