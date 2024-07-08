藍委譴責綠營當家鬧事　要求“立院”公布錄像

左起，藍委王鴻薇、徐巧芯、陳玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”們8日在記者會上，痛批民進黨為了政治目的，無故中斷重要會議並破壞議事規則，阻礙重要財經政策的推進。藍委們呼籲民進黨要負起責任，立即恢復正常會議程序，讓各部門官員能夠正常履行職責。藍委洪孟楷指出，綠委黃捷和鍾佳濱破壞門鎖入侵會議室，並要求“立法院”公布監視器畫面，讓人民瞭解真相。



民進黨團8日上午為了杯葛內政委員會審查“公職人員選舉罷免法”修正案，為了避免正在隔壁交通委員會會議室進行的國民黨團大會結束後，能透過轉移場地的方式直接使用交委會會議室舉行內政委員會會議，因此發動攻勢試圖搶佔國民黨團大會的主席台。藍綠雙方因此發生了嚴重的肢體衝突。導致財政委員今日議會空轉，讓列席官員枯坐乾等。



對此，陳玉珍表示，今日早上九點，財政委員會召開後，民進黨籍召委郭國文立即宣布休會，讓所有在場的財經要員無所事事，無法處理公務。她強調，這些官員包括央行總裁楊金龍、“金管會主委”彭金隆等人，皆在會議室內浪費時間，無法進行任何實質工作。陳玉珍批評，這種行為嚴重影響台灣金融產業的發展，她呼籲民進黨若不願開會，就應立即宣布散會，讓這些官員回到工作崗位。

