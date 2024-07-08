綠委林楚茵帶傷質詢老公　梁文傑很淡定

林楚茵質詢梁文傑，上演夫妻質詢的畫面。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”林楚茵今天因為內政委員會衝突掛彩，臉上與手上都被中國國民黨“立委”王鴻薇抓傷，林去台大醫院驗傷。剛好林楚茵先生、陸委會副主委梁文傑今天出席“外交及國防委員會”，林楚茵正好質詢梁。但質詢時狀況正常，梁文傑沒有特別表達關心。



“立法院”內政委員會今日再次排審選罷法，民進黨團發出甲級動員搶占主席台，開會前藍綠“立委”爆發肢體衝突，林楚茵指遭王鴻薇賞巴掌，導致她耳環掉落、下巴見血。



林楚茵會後受訪說，她在驗傷時，梁文傑打電話來問她好嗎？她剛好要驗傷沒有多說。媒體詢問剛剛質詢梁文傑會感覺心酸酸嗎？她說，還好。



林楚茵首度在委員會質詢梁文傑，上演夫妻質詢的畫面。而今天林楚茵因為在其他委員會衝突掛彩，下巴與手腕都包紮紗布。



林楚茵主要詢問有關於中國大陸文化入侵議題，是否有政論節目主持人，拿華為手機介紹等訊息？梁文傑說，陸委會有收到這樣訊息。



是否進一步瞭解狀況？梁文傑說，文化入侵有一部份是陸委會處理，像是宗教等相關訊息我們會很注意。但是有些部分是“文化部”，但是文化入侵不是法律可以界定，中國大陸說入島、入心、入腦，有部分界定有困難，可能沒有違反任何法律。



林楚茵追問會不會有盲點？梁文傑說，政府在相關工作盲點會有，現在是對方多面向的攻擊，我們防守很多時候疲於奔命。

