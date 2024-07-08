柯建銘下令吃飯續占主席台　傅崐萁現身協商

國民黨團總召崐萁來茶水間看民進黨團總召柯建銘，雙方閉門協商數分鐘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月8日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會8日續審“公職人員選舉罷免法”相關修法草案，藍綠一大早上演全武行，民進黨籍“立委”霸占主席台，癱瘓議事，黨團總召柯建銘也下令吃午餐、繼續守。中國國民黨籍“立院”黨團總召傅崐萁則突然到茶水間，與柯建銘當面用閩南語客氣地問“柯總召，到底想怎樣？”隨後柯建銘關上門，2人閉門協商數分鐘。



大批綠委持續霸占主席台，中午12點，柯建銘下令大家吃午餐、繼續守，綠委們在場內用餐，柯建銘則在茶水間門後坐著用餐。國民黨籍“立委”許宇甄、徐欣瑩等人則離去，國民黨團將開黨團會議。



於此同時，傅崐萁突然現身走廊，原本記者以為要去開黨團會議，但傅崐萁先進入內政委員會，與茶水間的柯建銘見面，傅崐萁微笑地向柯建銘用閩南語說“柯總召，到底想怎麼樣呢？”隨後柯建銘便將茶水間的門關上，不讓媒體記者拍攝。2人及民進黨團幹事長吳思瑤在茶水間內協商交談，記者從門外可聽到彼此還有說有笑，並無火藥味。



傅崐萁隨後離開茶水間對媒體說“哇，你們這麼多人，我現在回黨團會議了！”



傅崐萁前往隔壁黨團會議時，藍委王鴻薇也驗完傷現身走廊，手上有包紮，她說將在下午到台北地檢署控告綠委林楚茵等人傷害罪，指控她們先打人還敢喊救人、撒謊。



另外內政委員會也被發現門鎖卡榫已被弄壞，走廊的窗扣也被綠委沈伯洋、賴瑞隆拆掉，特別引人注目。