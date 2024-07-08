藍揭露鄭文燦另涉三案　綠要角聯手炒土地

國民黨桃園市議員、智庫副執行長凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院6日裁定新台幣500萬元交保，檢方已提抗告。中國國民黨今天召開記者會，揭露鄭文燦另牽涉三個土地案，利益高達上百億。其中的第三案的觀音忠孝段土地，國民黨桃園市議員、智庫副執行長凌濤今秀出購地契約書表示，這塊土地當初看起來不值錢，但購地集團卻是民進黨精銳盡出。



國民黨今天召開“再揭鄭文燦點土成金之案”記者會，包括凌濤、桃園市議員舒翠玲和國民黨副發言人康晉瑜等人出席，繼續質疑鄭文燦在任內涉入的案件有如“點⼟成⾦”



凌濤提到，包括蔡英文的小英之友會桃園理事長林黃彰、賴清德的“信賴之友會”的大員分會長游建享，以及時任鄭文燦市府的經發局長郭裕信等等，都加入購地集團共同炒作土地。



他指出，這件事會爆出來是因為有人黑吃黑，最後因為該地涉及的創新條例沒有過關，這些人急著將土地脫手，主事者沒有將金額做好分配，所以被告上法院，而該案已在法院已經躺很久，一直沒有處理。



康晉瑜提到第一案為桃園的小檜溪自辦重劃區案，該重劃區大約是39.76公頃，跟鄭文燦關係密切的三大建商，在其中取得了非常多的土地跟建案。計算土地整合後到這幾年的土地交易價格，從30萬漲到了90萬，翻漲了三倍之多，整體的土地價值總計漲幅高達721.6億元，這就是鄭文燦高超點石成金的能力，不僅讓土地價值翻漲，還讓房價翻漲，讓市民的壓力大增。

