台灣室內樂協會樂享逍遙音樂節嘉義大埔登場

台灣室內樂協會7月7日至7月12日在嘉義縣大埔鄉舉辦“樂享逍遙音樂節－音樂百匯系列音樂會”。（中評社） 中評社嘉義7月8日電／台灣室內樂協會7月7日至7月12日在嘉義縣大埔鄉歐都納渡假村舉辦“樂享逍遙音樂節－音樂百匯系列音樂會”，其中六天五夜的“樂享大師國際音樂營”，讓學子在學習中體驗聆聽及互動的樂趣，並與偏鄉居民分享難得的音樂盛會。



台灣室內樂協會理事長、小提琴家徐錫隆邀請多位音樂家為學員提供專業指導，包括台師大專任教授暨前音樂院長、小提琴家陳沁紅、鋼琴家廖皎含教授、交通大學音樂研究所長小提琴家李俊頴教授、長笛家林薏蕙教授、輔仁大學音樂系主任小提琴家王逸超教授、清華大學小提琴家王般若教授、小提琴家張士芃教授暨指揮、文化大學小提琴家陳淑婷教授，台灣藝術大學鋼琴家黃貞綾教授、大提琴家黃盈媛教授、實踐大學鋼琴家顏華容教授、中提琴家巫明俐教授及東吳大學大提琴家曾史妃教授。



嘉義大埔鄉長吳明勳及和平村社區發展協會、大埔國中小陳育恬校長也參與協辦，並由教授們義務指導，使大埔的學生們能夠免費參加音樂盛會。教授們的義務指導讓當地學生能接受到高品質的音樂教育，學校也立即調查喜愛音樂並會樂器的同學，積極安排他們參與此活動。主辦單位強調，這種交流將有助於擴大偏鄉地區的音樂活動效益，提升當地學生的音樂素養和興趣。

