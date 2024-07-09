150多大陸代表參加台旅展　疫後層級最高

台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”於7月12日至15日登場。(照片：台灣旅遊交流協會) 中評社桃園7月8日電／“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”7月12日至15日將於世貿一館登場，中國大陸共有155名官員及業者參加，陸委會、移民署及觀光署已核准簽證。來台最高層級為安徽省文旅廳副廳長，也是疫情後中國大陸官員參加旅展規模最大，層級也最高的一次。



交通部觀光署長周永暉表示，這是很好的交流，參加旅展在旅遊界是常態，且這次對方也是按照計畫申請，也經過相關單位的審查。



台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍今日召開記者會，推介夏日旅展。她表示，今年中國大陸共有包含重慶市等12個省市155人將來台參加夏季旅展，其中29人為公職，107人為旅遊業者，文化藝術表演工作者有19人。



賴瑟珍表示，這次是COVID－19新冠疫情後，最大的中國大陸旅遊交流團體，顯示在兩岸關係較為緊張之下，雙方都有釋出善意，希望可以藉由這次旅展讓雙方的旅遊業者有溝通交流的平台。



賴瑟珍指出，這次旅展很感謝陸委會、觀光署、移民署協助，以及大陸文旅部及國台辦的促成，兩岸相關部門釋出善意，維繫旅遊交流不中斷。



賴瑟珍強調，這次透過旅展讓兩岸旅遊業者有個溝通交流平台，台灣業者能對大陸交通旅遊資訊有更多了解，可以提供台灣業者辦理未來考察、交流的品質及安全做更好的保障。此次大陸旅遊企業也會藉機會在旅展期間做業務洽談及交流，將有機會對台灣旅遊業及旅遊環境有更多了解，對未來兩岸旅遊交流的正常化發展將有助益。



周永暉說，希望旅展可以成功的作為兩岸交流的平台，這是正面消息，希望雙方交流可以比過去更好，在疫情後能有更友善的交流。