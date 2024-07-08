藍綠混戰　王鴻薇、林楚茵各赴北檢互告傷害

綠委林楚茵赴北檢控告藍委王鴻薇傷害罪。（照片：林楚茵臉書） 中評社台北7月8日電／“立法院”內政委員會8日續審“公職人員選舉罷免法”相關修法草案，藍綠一大早上演全武行。民進黨籍“立委”林楚茵控訴遭中國國民黨籍“立委”王鴻薇賞巴掌，導致下巴出血，今天下午到台北地檢署，按鈴控告王鴻薇涉犯傷害罪。過沒多久王鴻薇也現身台北地檢署，稱自己是正當防衛，控訴真正攻擊人的是林楚茵，並對林提告涉犯傷害罪。



林楚茵今天下午1時35分在民進黨籍“立委”吳沛憶、郭昱晴陪同下，前往台北地檢署按鈴提告。林楚茵表示，事發當時她坐在椅子上，國民黨“立委”徐巧芯在椅背要把椅子往後拉，為避免被拉走不敢起身，沒想到王鴻薇就像發瘋一樣，過來賞她好幾個耳光，甚至拳打腳踢，把她的右耳環打掉、打歪，下巴等處濺血。



林楚茵不滿認為，相關動手過程已被拍得一清二楚，王鴻薇卻在臉書運用變造、造假影片辨稱沒有打人，還說是自己先被打，令人氣憤。同時也證明國民黨只能用造謠抹黑，掩蓋強行要讓罷免門檻提高的法案通過。



王鴻薇下午2時30分在國民黨籍“立委”陳玉珍、林沛洋陪同下，前往台北地檢署遞狀提告。王鴻薇反控林楚茵惡人先告狀，打人喊救人，事發時是徐巧芯被民進黨“立委”賴惠員勒脖子，她試圖想推開賴女，沒想到林楚茵回過頭對她瘋狂毆打，當時她是正當防衛把手揮出去，控訴真正攻擊人的是林楚茵，並對林提告涉犯傷害罪。