徐巧芯：賴清德整肅蔡系　卻縱容台南幫亂搞

國民黨籍“立委”徐巧芯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月8日電（記者 張穎齊）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院6日裁定新台幣500萬元交保，檢方提抗告，台灣高等法院8日審理後裁定撤銷發回桃院。中國國民黨籍“立委”徐巧芯向中評社表示，賴清德早就想整肅異己，尤其是親近蔡英文的人馬，達到殺雞儆猴的效果。但賴卻縱容自己的台南幫亂搞，黑道、賄選等，賴其實就是用黑幫方式治理台灣。



台南市正副議長選舉賄選暴力案10名被告之一的台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，今天在家門口遭槍手近距離開槍身亡。



徐巧芯8日在“立法院”接受中評社訪問表示，賴清德與鄭文燦雖同屬民進黨新潮流系，但2人關係卻很不好，因在蔡英文時期，蔡英文學中國古代皇帝那種方式，要讓太子賴清德與二阿哥鄭文燦擁有平等的權力相抗衡，所以賴清德對鄭文燦早就積怨已久。



徐巧芯說，賴清德原本是要將海基會董事長一職給吳豐山的，但蔡英文認為應給鄭文燦留條路走，所以鄭接任。另外鄭文燦也開始起跑新北市，被傳出是布局2026新北市長，賴清德也擔心鄭若再選市長，仍是隱患，而藉此機會將鄭剷除。



徐巧芯指出，鄭文燦這件土地開發案，早就是長達7年的老案，過程中鄭文燦一度收了500萬元新台幣、又歸還，應是親蔡英文的檢調走漏風聲，但不管有無歸還，收了就是有貪污、洩密之嫌。只是大家關注的是，為何這樣的老案子壓到現在才辦？那就是因賴清德要整肅政敵鄭文燦，除了將綠委陳亭妃等人開除“正國會”，如今民進黨也討論要不要開除鄭文燦黨籍，賴要殺雞儆猴，衹有順賴者昌，逆賴者亡。



她也提到，桃園地檢署在這個時機點上辦案，顯示上級不再護航鄭文燦，且過去一般遇到類似的司法，在還沒定讞前，會有部分民進黨的人選擇相信鄭文燦沒貪污，結果賴的態度是打貪，幾乎一錘定音將鄭說成貪污犯，那鄭文燦就逃不了了。



記者問，但對比台南市正副議長涉嫌賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告皆獲無罪？



徐巧芯直言，賴清德就是輸不起，用黑幫理念治理台灣，加入賴的幫派就可活，否則就得死，這批台南幫亂搞，今早更發生台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺的命案，都顯示賴過去當台南市長，那麼亂，台南幫仍會被放任，但對於政敵鄭文燦等，是採取最高標準，賴當初對民進黨籍前新竹市長林智堅態度也是立刻要求重視學倫，因林智堅也是蔡英文的人，賴就是要整肅蔡的人，不想被整肅就要百分之百投誠於賴。