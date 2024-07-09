中評鏡頭：屏東王船掛36省份燈連結兩岸

南州鄉溪洲代天府主委黃瑞吉指著“三十六省份燈”說是延續早期傳統至今。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月9日電（記者 蔣繼平）王爺千歲信仰是閩南地區與台灣最為盛行的民間信仰之一，有送王燒王船的習俗，也是台灣民間信仰的一大特色。今年又是三年一科屏東迎王平安祭典，南州鄉溪州代天府將在11月13日舉行迎王平安祭典，並舉辦王船隊伍巡迴全台打頭陣做宣傳。仔細一看，王船旁掛著“三十六省份燈”，都是大陸地名，也包含台灣，主要含意是代天巡狩大千歲巡視的範圍遍佈全境。



屏東縣每三年會舉辦迎王平安祭典，起源是台灣因四面環海，早期居民都以捕魚為生。隨著漢人來台拓墾，當時生活環境條件不高，醫療不發達跟衛生習慣不佳，所以瘟疫肆虐，想藉由神明的力量驅趕瘟疫，並祈求海上平安，因此王爺千歲信仰發展十分興盛。早期民間認為千歲乃玉帝所派、負責管理傳播瘟疫的神明，因此若有災禍或瘟疫時，迎請千歲至該地區鎮壓，並舉行“送王船”儀式。



今年是甲辰正科三年一科的大科年，琉球鄉三隆宮、東港東隆宮、南州溪洲代天府，分別將於9月3日、9月28日及11月13日舉行迎王平安祭典。



而王船是迎王平安祭典的重要法器，南州溪洲代天府廟方聘請東港造船師傅耗費4個月時間建造完成，全長約28尺、寬8尺多，以適應鄉內街道。南州迎王的王船最早時以竹筏拼成，慢慢改為木造，並發展成建造實木彩繪王船。王船設計十分華麗氣派，兩側水手膚色衣著都不同，船上王府則是辦公的地方，維妙維肖。

