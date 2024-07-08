林士傑之死成謎　董智森：他是賴超大樁腳

台南市區漁會理事長林士傑（左）8日凌晨在台南新樂街住處前遭槍擊身亡。資深媒體人董智森分析，林士傑是賴清德在台南的超大樁腳，就像黃承國之於蔡英文。（照：林士傑臉書） 中評社台北7月8日電／民進黨台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑8日凌晨在台南新樂街住處前遭槍擊身亡。台南市長黃偉哲表示，這是一起重大社會案件，市府將要求警方全力偵辦，無關乎其身分，市府有責任維護市民人身安全。面對如此凶殘的行徑，社會各界都非常憤慨，也希望警方全力偵辦，盡速在最短的時間內將行凶者繩之以法。



林士傑之死，傳出涉及政治與金錢，十分複雜。資深媒體人董智森表示，這起案件不能光從江湖事的層面來看，因為林士傑其實是賴清德在台南的超大咖樁腳，地位“猶如黃承國之於蔡英文”，現在檢警的破案壓力很大。



董智森今天在中天《大新聞大爆卦》節目透露，林士傑不但掌控區漁會系統，連當地農產運銷公司也是他來擔任總經理，“地方實力是很強的”，漁會擁有很多空間、很多土地，因此糾紛也多。



中國國民黨籍“立委”、台南市黨部主委謝龍介則說，賴清德身為最高領導人應該拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不要只是嘴巴說說反黑金而已。



謝龍介指出，民進黨籍台南市長黃偉哲執政以來，每年都有因牽扯不清的槍擊事件發生，是否是因執政黨能源政策偏差造成，還是短期內大量光電產業空降，台南就像天上丟下很多餡餅一樣，整個官商勾結斧鑿斑斑。有官員被起訴判刑，說明裡面確實有利益分贓不均，造成大動干戈，更讓台南這塊美麗土地血跡斑斑，對這城市相當不公平。



謝龍介說，賴清德去年選民進黨主席時，在台南向市民宣告，“指黨公職人員屁股幾根毛，市民都很清楚，你身為老市長非常痛心，但不要只是痛心，叫公職人員道歉就了事”。他強調，賴清德身為國家最高領導人，應拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不要只是嘴巴說說反黑金而已。



林士傑是民進黨台南市議員林依婷的父親。民進黨台南市議會黨團發言人李宗翰表示，同仁家屬遇到變故，大家都非常難過，將提供一切必要支持與慰問，針對案件部分，希望警方能盡快將槍手緝捕歸案。國民黨台南市議會黨團發言人蔡宗豪則說，目前案情尚未釐清，但對於憾事發生表示相當遺憾，希望警方能儘速釐清案情，讓市民擁有安全的治安。



民眾黨台南市黨部主委林乃立表示，歹徒用如此兇狠的方式要對方置於死地，而且預謀已久，背後牽涉到的政商結構。深不可測，不論是過去兩次的學甲槍擊案和議長賄選案，都顯示台南市府治安螺絲鬆動，必須要嚴正以待，儘速破案還原事情真相。