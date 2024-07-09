鄭寶清：偵辦鄭文燦　賴清德摸蛤仔兼洗褲

已加入台灣民眾黨的鄭寶清是1986年民進黨創黨黨員。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，震撼政壇。已加入台灣民眾黨的民進黨創黨元老鄭寶清接受中評社訪問表示，這件事能感受到賴清德肅貪的決心，檢調要偵辦這種大咖，賴肯定知道，也同意辦到底，這除了能樹立威望外，也能累積連任籌碼，可說是“摸蛤仔兼洗褲”。



鄭寶清也說，現在民進黨內衹有一個大派系叫做新潮流，其他都是小支小派，小派系內部又不合，因此新潮流人已全面控制民進黨的執政。賴清德執政1個多月來，並沒有跡象顯示賴清德有針對派系或不同意見者進行鬥爭，“只要你沒有犯事。”



鄭寶清是桃園市楊梅區客家人，民進黨1986創黨元老，曾任第二屆“國民大會代表”、第三屆、第四屆及第九屆“立委”，也曾任民進黨中常委，2022年9月因違紀參選桃園市長而被撤銷黨籍。2023年10月加入台灣民眾黨。



鄭寶清接受中評社訪問表示，司法要辦像鄭文燦這樣的政府要員，賴清德一定知道。其實鄭文燦在桃園市的爭議不少，過去“立委”、市議員都有拿出來爆料，只是之前檢調都還不敢動，甚至有報導稱檢察官4次向法官聲請搜索票，但通通被駁回，怎麼這麼奇怪？更奇怪的是駁回檢方聲押的女法官的父親，還剛好是鄭文燦過去的下屬（政風處長），很多奇奇怪怪的事都其中，這是一件很複查的案件。



鄭寶清說，至於外界風風火火討論民進黨內派系鬥爭，就他所觀察，賴清德執政1個多月來，其實並沒有跡象顯示賴清德有針對派系或不同意見者進行鬥爭，“只要你沒有犯事。”看起來不像是賴清德故意去搞個案子來處理鄭文燦，即便外界都知道賴蔡不合、賴鄭心結。比較像是本來就有這些事，而現在賴清德的態度是不迴避、該辦就辦，不像過去會“包庇”黨內。

