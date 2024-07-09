陳麗玲：鄭文燦牆倒眾人推　下場會很慘

新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日高院作出裁定，發回桃園地院更裁，9日上午10點將重開羈押庭。新黨發言人、寬信聯合律師事務所律師陳麗玲接受中評社採訪表示，過去鄭文燦在桃園有“鄭百億”的稱號，所以她相信這案件只是開頭而已，接下來應該陸續會有更多人出來爆料，所謂“樹倒猢猻散，牆倒眾人推”，鄭未來的下場應該會很慘。



陳麗玲，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，23歲就考取律師執照，現為寬信聯合律師事務所律師、新黨發言人、桃園市政顧問。曾任桃園縣政府環保局長、農業局長、觀光行銷局長、中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長。



她指出，鄭文燦從賴清德上任後被調到冷衙門海基會當董事長後，就已注定鄭的政治前途渺茫了，因為過去8年鄭是仗著有蔡英文罩著，所以才能夠作威作福，賴早就視鄭為眼中釘，所以鄭涉貪案才會養案養了7年，現在被挖出來，很明顯就是因為受到政治因素的影響。



陳麗玲認為，鄭文燦過去完全不遮掩自己對“總統”大位的野心，原本有望當“行政院長”後踏上蔡英文的接班梯隊，後來卻因爆出碩士論文抄襲被台大撤銷學位，和“閣揆”寶座失之交臂，也從此被賴清德壓著打，最終到後來已完全被排除在權力核心之外。



她說，鄭文燦被打入冷宮接任海基會董事長後，卻仍動作頻頻、不懂得收斂，包括拜會前“立法院長”王金平和對外放出願意登陸交流等，都有點逾越職權，以前海基會董事長是沒有聲音的，但鄭接任後鋒芒太露，加上綠營內部有人想要爭取海基會董事長這個位置，鄭才會遭鎖定，最後由賴清德出手來棒打出頭鳥。

