曲兆祥：賴清德固執　顯已瞭解鄭文燦案情

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，賴清德個性固執，顯然已瞭解鄭文燦若干案件的內情，以賴的個性，主張嚴辦到底不意外。“固執”是賴清德執政對內、對外皆強硬的核心，“只要自己認為是對的，就會幹到底”。



對於鄭文燦疑涉案爆發的時機，為何選在賴清德執政內外交迫之時？曲兆祥認為，他看不出其他有更好的時間處理，不見得半年後壓力就小了，或許只是賴單純認為時機成熟了。尤其鄭文燦照理說應在行政團隊拿到部長級角色並不難，但賴卻將鄭擺在海基會這個冷衙門，不排除賴這步棋可能或多或少不想讓鄭的事情影響到“內閣”團隊，讓鄭在海基會等待調查。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，他曾與賴清德共同擔任第三屆“國民大會代表”，基本上賴清德的政治立場非常堅定，包括“台獨”主張，從賴清德年輕到現在都非常明顯，方向不會改變，往好的說是擇善固執，但往壞的說就是固執。賴清德擔任台南市長時，232天不進台南市議會就是非常明顯的觀察指標，賴明知違反規定，但自認為不向惡勢力低頭妥協堅持到底，即便可能跟與法律衝突。

