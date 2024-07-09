中評關注：藍綠未來台中市長人選　競合明顯

有意參選台中市長的綠委何欣純與藍委江啟臣，同場會勘台中交通建設。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月9日電（記者 方敬為）有意角逐2026台中市長選舉的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨籍“立委”何欣純，兩人8日在考察行程中同場，地方跨黨派民意代表齊聚，藍、綠逕渭分明之外，台灣民眾黨人則緊跟江啟臣，民眾黨台中市黨部主委江和樹更向江啟臣握手打氣，藍、綠、白在2026台中市長選舉的競合態勢，一目了然。



“立法院”交通委員會由“立委”何欣純邀集“交通部長”李孟諺、台鐵公司、台中市政府交通局等代表，8日到台中市考察捷運等交通建設，包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”黃健豪、民眾黨籍“立委”麥玉珍、民眾黨台中市黨部主委江和樹、藍綠台中市議員等與會。



這次考察的重點包括台中捷運藍線、橘線、火車站乘客轉乘與動線規劃，以及台中捷運橘線、大平霧屯區環狀紫線進度說明暨捷運橘線與大平霧屯區環狀線轉乘及動線規劃。



由於台中市的捷運軌道建設過去6年來進度緩慢，中捷藍線一路從2018年10月3日核定了可行性研究報告後，直到今年1月綜合規劃案才通過，在“交通部”躺了5年多，國民黨籍台中市長盧秀燕去年為此痛批，占席次多數民進黨籍“立委”在睡覺，今年“立委”改選，台中市藍營“立委”從2席躍升至6席，民進黨政府對於台中的交通建設也相對較為重視。



2026台中市長選舉，捷運軌道路網建設必然成為各黨派選將的重要政見，於是相關工程進度會勘、考察行程，藍綠潛在人選都會現身，互別苗頭，民進黨方面目前由何欣純最為積極，國民黨江啟臣也動作頻頻，8日的考察行程，雙方都大陣仗出席。何欣純旁邊伴隨許多台中市民進黨籍議員；江啟臣與藍委黃健豪一同出席會勘，加上藍營議員等，藍綠形成逕渭分明之勢。



值得注意的是，民眾黨台中市黨部主委江和樹率白營代表出席，除了向江啟臣握手打氣外，兩人還並肩接受媒體聯訪，展現藍白合作氛圍。江和樹先前曾表態，若民眾黨未提名人選，2026台中市長選舉會支持國民黨籍“立法院副院長”江啟臣。台中市在本屆“立委”選舉當中，民眾黨也公開表態支持藍營選將，柯文哲甚至自錄推薦影片，在選舉結果中展現藍白合作的具體成效，目前看來2026市長選舉也有意循此模式，後續發展，各界關注。