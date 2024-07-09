洪明江：現實上台不論藍綠執政後面都是財團

民進黨籍屏東縣議員洪明江。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月9日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，震撼政治圈。民進黨籍屏東縣議員洪明江接受中評社訪問表示，鄭案反映台灣長久以來選舉文化的問題，選舉燒錢，需要選票與鈔票，導致政治人物接受財團政治獻金，這是歷史共業，但變成“綠出事，藍高興；藍出事，綠高興”就太沒水準，藍綠白都一樣要“剉咧等”。



不過，若以政治上來看，洪明江認為，變成“天下烏鴉一般黑”對國民黨就比較有利，因為民進黨早期的時候就是打著清廉、勤政、愛鄉土出來的，如果說自己清廉但卻有欺騙行為，那民眾會更痛恨，雖然國民黨執政也是貪得一蹋糊塗，但是民眾會對民進黨更痛恨，因為民進黨是打著清廉出來，但結果還是貪，縱使貪得少，還是會被痛恨。



洪明江，1956年生，屏東潮州人。現任民進黨籍屏東縣議員，從事勞工運動出身，早期是台灣勞工陣線總部執行委員。曾任四屆的民進黨潮州鎮鎮黨部主委。出身中油基層操作員超過30年，後以工人身分投入潮州鎮長選舉並連任兩屆，後轉戰議員。



洪明江表示，目前鄭文燦的案子檢調還在偵辦中，未審先判的感覺不好，不過他會這樣來看台灣政治問題，首先，選舉要花很多錢，要問錢從哪裡來？目前的政治環境與過去不一樣，早期他們選舉只要上台演講批評國民黨，不用花太多錢，募款也相對簡單。但發展到現在，選舉要花大筆的宣傳經費像電視廣告、布條看板等，時代改變了演講也沒有人愛聽，小額募款很困難，那就只好靠向財團，對財團而言財富來源與政治有關係，若成功當選擁有權力後必須回饋金主，就可能會卡到案件。



洪明江舉例，要選舉一個“立委”，屏東縣行情多少呢？最低消費最少新台幣2500萬起跳，那得問有誰有2500萬？誰有資格選舉？“憲法”規定人民幾歲可以參選，但有權力卻沒有錢，所以大多數的人沒辦法參選，只能成為被統治者。而參政權力掌握在少數人手上，財團再掌握政治人物，這些政治人物當選後就變成替財團服務。很遺憾，現實上不管藍綠執政，後面都是財團，台灣永遠是財團執政。

