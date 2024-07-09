賴清德辦鄭文燦？綠元老謝明源：利大於弊

民進黨創黨元老謝明源。（中評社 資料照） 中評社台中7月9日電（記者 方敬為）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦涉貪，賴清德公開喊話“只要涉及非法，檢調都應該查辦”，外界聯想是民進黨內部鬥爭。民進黨創黨元老、前台中市議員謝明源接受中評社訪問表示，沒有明確證據指向內部鬥爭，但賴定調查辦，他認為利大於弊，“大義滅親”能抵銷鄭案帶來的負面衝擊，賴並能在黨內樹立標竿，在領導及黨公職操守的提升都有幫助。



謝明源，中興大學國際政治學研究所碩士，民進黨創黨黨員，曾任2屆“立法委員”、5屆台中市議員，2022年九合一選舉交棒給女兒謝家宜，成功接棒當選。



鄭文燦涉嫌貪污遭檢調聲押，法官裁定新台幣500萬元交保，限制住居及出境，賴清德對此喊話“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然”。由於鄭文燦是綠營要角，加上過去政壇盛傳鄭、賴有心結，這次事件，外界不禁與綠營內部鬥爭產生聯想。



謝明源表示，是否為民進黨的內部鬥爭，除非有確切的證據，否則他無法定論，不過，他想賴清德一定有聽到某些“風聲”，否則鄭本來是可能擔任“行政院長”的人，甚至未來還大有可為，賴卻對查辦鄭文燦正面表態，這是值得注意之處。



謝明源對賴清德定調查辦鄭文燦的態度予以肯定，他指出，首先，賴清德與鄭文燦都是黨內新潮流成員，賴面對派系成員涉貪，表態秉公辦理，“大義滅親”的處理態度非常公正，這能夠抵銷鄭案對民進黨帶來的負面衝擊。



謝明源指出，鄭文燦由於是民進黨內的政治明星，涉入貪腐案件，民進黨形象必然受到波及，民眾可能也會對綠營產生質疑，但只要兼任黨主席同時又有“總統”身份的賴清德出面表態“檢調應該查辦，不得不然”，都能夠消除民眾的質疑，也能維繫住支持者。



此外，謝明源認為，賴清德透過宣示強力肅貪、打詐，也能夠在黨內樹立標竿，以利其領導統御，同時對黨公職操守的提升都有幫助，選民票投賴清德，就是寄望新政府能夠肅貪、打詐還有司法方面的改革等，相信民眾會認同，鄭文燦的風波不會繼續延燒下去。

