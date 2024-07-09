曲兆祥：柯文哲缺乏政治舞台　但泡沫化還早

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）賴清德執政1個多月，對在野黨強硬鬥爭，台灣民眾黨主席柯文哲有何角色？民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，柯現在角色頗為尷尬，因沒政治舞台，無法凸顯領袖魅力，再加上民進黨“立法院”黨團總召柯建銘採堅壁清野，造成民眾黨表現空間少。但柯基本盤還是很穩固，約14%到18%上下，要說民眾黨泡沫化，還太早。



台灣民意基金會6月18日發表民調，民眾黨支持度從2020大選後，下滑了8.2%，剩下14.3%，民眾黨流失約160萬支持者。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，柯文哲的處境現在頗為尷尬，因為柯沒有政治舞台，導致民眾黨的支持度卡住了，即便有8席“立法委員”，但卻是絕對少數，再加上柯建銘採取不理民眾黨，直接與國民黨硬槓的策略，民眾黨可以在“立法院”內表現的空間較少。



曲兆祥說，即便柯文哲是民眾黨主席，但也因沒有政治舞台，沒辦法凸顯領袖魅力，讓民眾黨政黨支持度已有稍微下滑，從台灣民意基金會的民調來看是14.3%，但柯的基本盤還是很穩固。柯文哲面臨的問題，與親民黨當初的問題本質上並不同，民眾黨與中國國民黨的核心支持者的理念很不同，甚至更容易認同泛綠陣營，要現在說民眾黨步後塵泡沫化，都還太早。

