民進黨快速開鍘　鄭文燦若遭羈押停權3年

民進黨廉政委員會主委邱駿彥。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）民進黨廉政委員會今晚開會快速做成決議，若前桃園市長、前“行政院副院長”鄭文燦遭到羈押將停權3年，若一審有罪會再更重處分，最嚴重就是除名。



民進黨廉政委員會今天晚間召開會議討論鄭文燦案件，大約1個多小時之後做成決議，速度非常快，原本只是要討論是否立案，但廉政委員會主委邱駿彥受訪說，除依照廉政條例確定立案，他們還做成決議，如果鄭文燦被羈押就停權3年。



是否會再請鄭文燦出席表達意見，邱駿彥表示，沒有，鄭文燦知道我們今天要開會，不需要等他任何消息。如果沒有被加羈押我們也要調查，就會請他出面說明，廉政委員會調查不盡然受到法院判決影響。可能法院判決無罪，但是我們覺得不妥也會做出停權等處分，對民進黨形象有影響，官位越高更應該注意廉政問題。



他指出，大家可能會覺得這麼重，因為廉政委員會認為，擔任公職越高等級，應該要有更高廉政被要求，廉政委員會認為擔任公職越高必須要給予更高程度要求，假設今天晚上被羈押，明天馬上就啟動停權3年。若一審有罪要再更嚴重處分，最嚴重就是除名，但是若一審判決無罪就撤除停權，會中大家一致通過。



是否透過委任律師與鄭文燦聯繫？邱駿彥說，鄭文燦辯護律師就是我們廉政委員會成員，但是我們不讓他參加，從頭到尾為了避嫌。



至於這樣結果是否黨中央已經知道，他也說，我們不需要黨中央同意，但晚點民進黨會發出新聞稿讓大家知道。

