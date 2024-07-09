紀舜傑：現在大家都說賴手上有一份死亡名單

淡江大學教育與未來設計學系副教授紀舜傑。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月9日電（記者 楊騰凱）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，話題在政壇引爆。淡江大學教育與未來設計學系副教授紀舜傑向中評社表示，此事爆發外界傳言兩種可能，第一個是鄭在海基會太活躍踩到府方紅線；第二個是賴心裡有不安全感，要有所動作立威。



紀舜傑分析，鄭文燦號稱蔡英文愛將，賴清德與蔡英文一直處於恐怖平衡狀態，目前還未打破，賴清德四年後還是要拚連任，加上賴曾經挑戰過現任者，這些背景因素都會讓賴產生不安全感，可能因此不願鄭繼續累積政治能量向上仰望。



紀舜傑為美國密西根州立大學政治學博士，曾任呂秀蓮幕僚、“總統府”參議、“國家展望文教基金會”執行長、台灣國際研究學會副秘書長、民主太平洋聯盟台灣分會秘書長。現為淡江大學教育與未來設計系副教授，2016年至2020年曾任淡江大學未來學研究所長。



紀舜傑指出，外界看到這個案子被偵辦時會好奇，為什麼與事發當時時隔7年？又是在鄭文燦57歲生日當天被傳去問話，時間點怎麼會這麼巧？同時又回歸到一個根本的問題，真的是賴清德出手嗎？賴有這麼大的心需要剷除異己嗎？如果要問他，他寧願相信賴沒有這麼狠，也沒這種急迫性必須要出手幹掉鄭文燦。

