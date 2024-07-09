吳子嘉：賴清德出手狠　下個對象或是柯文哲

吳子嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內土地開發案涉貪，震撼台灣政壇。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，鄭文燦遭到調查，檢調單位為了可升官，一定會“群狼出閘”，鄭文燦等級以下都可開始辦，包括前台北市長柯文哲、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘等都可能是對象。而蔡英文可能沒有犯法，但博士論文遭質疑，很可能會被有心人士操作，試圖要羞辱蔡。



鄭文燦涉貪，民進黨內派系是否會有寒蟬效應？吳子嘉對中評社說，賴清德執政100天民調一定要衝上百分之五十，陳水扁執政第一階段，民調衝上六成，民調支持度要過半才能穩定執政。賴清德提及打詐、掃黑、肅貪作為重點。可以確定賴民調會步步高升。



他表示，現在從鄭文燦開始，他認為下一個是台灣民眾黨主席柯文哲，最快這個月台北地檢署就會處理，桃園地檢署已經拿下第一，台北地檢署很快會有的動作。柯文哲目前有京華城、北士科、台智光等案件。他認為，台北地檢署準備好了，接下來就是辦柯，且情節會比鄭文燦嚴重。



吳子嘉也說，檢調也可能在花蓮動手，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，新竹檢調可能會對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、前新竹市長林智堅等開始偵辦，賴清德都已經宣示“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作”。檢察官會觀風向，狼要出閘了，台南開槍案一定要辦，台南不辦會被人家批評誰玩假的。



他表示，日前遭到“正國會”除名的民進黨“立委”陳亭妃接下來會不會也有相關案件被辦，民進黨都解散派系了，怎麼“正國會”還要發新聞稿說除名陳亭妃，很明顯“正國會”表忠給賴清德看。且陳亭妃想要拼台南市長，如果被開除黨籍就不能選，或是黨紀處份，陳亭妃接下來要非常小心。就他觀察，“賴清德出手比蔡英文狠”。

