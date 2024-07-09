吳子嘉：鄭很可能被收押　機場逮捕是羞辱

吳子嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）民進黨籍海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內土地開發案涉貪獲新台幣500萬元交保，桃園地檢署提起抗告成功發回更審，桃園地方法院預計今天上午開庭。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問表示，高院發回更裁，鄭文燦很可能被收押。這也將成為接下來政治人物涉案被辦會不會收押的標準。



吳子嘉表示，涉及貪污罪很高比例會被收押，鄭文燦被收押機會超過五成，其中還牽涉政治角力，桃園地院日前不收押是因鄭文燦的地盤，傳出羈押庭女法官的爸爸是鄭過去親信。這個消息會傳出，是誰在運作？刻意要講給媒體聽，媒體又願意寫。鄭文燦落難，這個新聞一定會寫，鄭文燦政治生涯已經結束。



吳子嘉說，新潮流目前由鄭文燦、段宜康、利錦祥三位領導。賴清德又是新潮流，雖然賴清德退出運作。但是辦新潮流召集人鄭文燦，廉政會標準要比司法高，應該會成案。而高院速度這麼快就發回更審，也是做給賴清德看，“我有在辦”，“大家很積極幫老闆辦事”。



加上鄭文燦身份，據他了解，新潮流內部有人事先想要和賴清德協調，設法緩解希望不要辦，但現在看起來是被賴清德拒絕，“用行動告訴你，用行動拒絕你”。

