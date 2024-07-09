鄭文燦貪污案　藍委吳宗憲解讀前因與後續

在檢察官任內曾和鄭文燦交手過的藍委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院6日裁定新台幣500萬元交保，檢方提抗告成功，法院將在9日上午重新針對是否羈押鄭文燦開庭。



對此，曾任桃園地檢察署檢察官，偵辦過鄭文燦市長任內首個弊案的中國國民黨籍“立委”吳宗憲向中評社表示，鄭文燦出事只能說一點都不意外，而鄭被羈押的可能性是存在的，可能背後的高層已設定好要他認這一條，因為這是鄭涉及案件中金額最少，最輕微的，舉凡桃園大小的土地變更，廢土、航空城等等，全部都有鄭的影子在裡面。



吳宗憲說，要說這個案子是民進黨內發動倒不至於，過去檢察官辦案如果證據充足，但遇到上面處處找麻煩，那就很難辦下去，但這次很可能是高層有人開綠燈，讓檢察官可以毫無包袱地去辦鄭文燦，這就是最大的不同之處。



現年52歲的吳宗憲，有20年檢察官資歷，曾任桃園地方檢察署檢察官、士林地方法院檢察署檢察官、南投地方法院檢察署檢察官，並擔任過重大刑案、國土保育、公訴、緝毒、金融等專組檢察官，有11年偵辦肅貪經驗。



吳宗憲在任桃園地檢署檢察官時，曾起訴自稱“鄭文燦乾爹”的鄭義雄、時任經發局副局長王允宸等人。



吳宗憲回憶，當時他鎖定的目標蠻多的，其中就包括這一次鄭文燦牽涉的華亞科案，所以這次的案情和他當年偵辦的有所重疊，因此無法對案情表示太多意見。