台漁船遭日登檢　謝長廷：不該縱容少數違規

台駐日代表謝長廷。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／基隆市八斗子漁船“福洋266號”5日凌晨在釣魚台周邊作業時，疑越界遭到日本水產廳公務船攔下，台日雙方協調後，船東匯出六百萬日圓才獲釋。對此，台駐日代表謝長廷昨在卸任記者會上表示，“不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益”。



謝長廷，1946年生，出生於台北，民進黨創黨10人小組之一，美麗島辯護律師，曾任台北市議員、“立委”，高雄市長、“行政院長”，1996擔任彭明敏副手，搭檔參選台灣首度“總統”直選失利。



“福洋266號”本月5日凌晨在釣魚台北方230浬海域作業時，遭到日本水產廳公務船攔下，盛姓船長與洪姓輪機長遭日方扣押，經漁業署協調，由蔡姓船東匯出600萬6000日圓（約合新台幣121萬元）後才於傍晚獲釋。蔡姓船東喊冤指出，“福”船當下作業的海域，應是重疊經濟海域，沒有越界問題。船東痛批日方像土匪“要錢才放人”，也不滿政府護漁不夠強硬。



謝長廷8日在代表處舉行任內最後一次例行記者會時提到，上任8年，就在要離開前發生了台籍漁船“福洋266號”被日方逮捕的事件。這是他8年任內中的第一次，對他而言是一種遺憾。因為任期也快到了，就講一點得罪人的話，那就是“不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與大多數漁業界的利益，因為台灣的漁船大多數都是守法的”。



謝長廷說，船東須清楚，該漁船船長的情況是被逮補，繳交的是擔保金。如果船長沒辦法在當天立刻交保，就必須被戴上手銬，希望社會能瞭解這個過程。“他（該漁船船長）違法，我們警告，叫他回來（回航）他不回來，最後被逮捕，交擔保金把他保釋回來。當然，他如果不出庭，日方會沒收他的擔保金；如果出庭，還是可以拿回的”。



謝長廷指出，台灣和日本相互尊重，每年有10多人接受急難救助，日方都有協助。無論是跌落公海、疾病，甚至打架，日本都有來支援。“這是全體的利益，但少數違規是個人的利益，在我看來不應縱容。這是犧牲台灣整體利益，犧牲漁業界的利益”。