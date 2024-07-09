鄭文燦若被羈押就停權3年　卓榮泰：尊重

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，民進黨廉政會8日決議，若鄭文燦被羈押，就停權3年。民進黨上下已多次對外表態，勿枉勿縱、徹查到底。“行政院長”卓榮泰9日再度重申，只要涉及不法，都應全面地偵辦，我們靜待司法釐清。黨的機制，我們也尊重。



鄭文燦在桃園市長任內涉貪，日前遭桃園地檢聲押禁見，在桃園地方法院先前裁定新台幣500萬元交保後，鄭文燦對外發聲明請辭海基會董事長。而桃檢也因聲押失敗再提抗告，台灣高等法院昨天裁定，撤銷原裁定，發回桃院重裁，9日上午10點將重開羈押庭。



“行政院長”卓榮泰9日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰會前接受訪問表示，我們願意再度重申，不論黨派、不論何人，只要涉及不法，都應該全面地偵辦，這是政府基本的態度。檢調單位跟法院現在正在做最後的處理與決定，我們靜待司法的釐清，也靜待司法的結果。



卓榮泰說，至於其他部分，黨部有黨部的機制，我們也尊重。但是“行政院”應該向民眾表達的是，希望在勿枉勿縱下，檢調與法院能儘速的做一個足以向人民交待的結果，讓司法事件能夠儘早的釐清。