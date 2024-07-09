鄭文燦500萬小事　地方：另五大案才致命

賴士葆指出，日本《讀賣新聞》稱“台灣未來總統候選人涉貪遭檢方調查”，來報導鄭文燦的落網。（賴士葆臉書） 中評社台北7月9日電／前海基會董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內“變更林口特定區計劃－工五工業區擴大方案”中收賄新台幣500萬元，桃檢不服院方裁定500萬元交保提抗告，高院裁定撤銷發回。中國國民黨“立委”賴士葆列舉鄭文燦過去種種爭議，還提到地方人士都說根本小事一樁，另外還有五大土地弊案才是致命的大案子。



桃園地院8日晚間收到高院裁定及卷證後，立即分案確定承辦法官。承審法官閱卷後決定9日上午10點開庭，將通知被告及檢方到庭。



藍委賴士葆8日在臉書發文表示，鄭文燦的案子長達七年，大家都在討論為何這麼長的時間都沒有動作。相關監聽譯文和資料都充足，為何不約談？鄭文燦是蔡英文的愛將，桃園市長任內爆發台大“國發所”論文抄襲，被台大取消碩士論文的醜聞，加上輔選桃園市長失利、輔選桃園6席“立委”“立委”全輸，鄭文燦跌破眾人眼鏡，竟然還可以高升“行政院副院長”，當時“行政院長”陳建仁政務生澀，其實都是鄭文燦在操刀，可見其後台有多硬。



賴士葆指出，鄭文燦交遊廣闊、葷素不拘，其實累積很多爭議新聞，例如：惡名昭彰，成立地下匯兌、賭博、洗錢、詐欺的郭哲敏，鄭文燦出現在郭哲敏的88會館，引發爭議。媒體還報導郭哲敏涉炒作桃園八德農地，獲利數十億。還有，震驚社會的四海幫成員曾國瑋，是涉及槍砲罪及暴力討債的通緝犯，後來改名曾耀鋒成立im.B詐騙集團，吸金上百億。鄭文燦與民進黨前“立委”陳歐珀出席曾姓通緝犯的春節酒會。此外，在檢調監聽紀錄中，聽到成立洗錢品牌“PG talk”天道盟角頭林秉文，為了向友人炫耀，當場立即打電話給鄭文燦以證明與鄭文燦交情匪淺。