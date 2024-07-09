台南槍案效應　卓榮泰：全台掃黑肅貪今開始

卓榮泰接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）“行政院長”卓榮泰今天表示，台灣社會發生重大槍擊事件，我在6月24日“行政院”主持第一次治安會報就下達指示，隔天也展開“綠能掃黑”肅貪。從6月25日開始，雲林縣議長黃凱案件也是當時被他們找到。同時預計7月9日開始，要進行全台掃黑肅貪行動，今天就要開始了！



台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑，昨天清晨5時許遭槍手伏擊喪命。民進黨籍台南“立委”王定宇今天質詢也關心相關掃黑議題。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”們到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



身為台南民代王定宇說，本來準備跟交通有關題目，但是社會關注重大刑案頻傳，槍擊案、刑事案件對民心穩定重大影響，百姓安全感非常重要。



卓榮泰回應，台灣社會發生有重大槍擊事件，他們在6月24日“行政院”主持第一次治安會報就下達指示，隔天展開綠能掃黑肅貪。從6月25日開始，雲林議長案件就是被他們找到，同時預計7月9日開始要進行全台掃黑肅貪行動。



王定宇則說，當你說我們幾月幾號要掃黑，早就偷渡已經出去了？卓榮泰強調，今天就要開始了！



王定宇也說，個案不宜詢問希望盡快偵破，這樣掃黑希望安穩人心，這兩波掃黑有什麼思考？



卓榮泰表示，除了向社會大眾公布成果，也希望要有比較多利器在手上，不管是打詐、肅貪等，希望打詐四法通過能握有利器，警方士氣也要有所鼓勵，早上已經要求相關“部會”首長做最後一次檢視，今天進行掃黑肅貪行動。