台南槍擊案　卓榮泰：列最緊急重大事情處理

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）針對台南市漁會理事長林士傑遭近距離連開11槍槍殺。“行政院長”卓榮泰9日表示，我們列為最緊急重大的事情在處理，後續也將持續進行“綠能掃黑肅貪”專案，及全台同步掃黑肅貪行動。



林士傑昨天清晨約5點40分，在住處門口遭槍手近距離開槍，送醫急救後宣告不治，是台南市“學甲88槍擊案”的重大社會案件，讓賴清德根基的台南市成“慶記（閩南語：子彈）之都”再度被熱議。



“行政院長”卓榮泰9日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰會前接受訪問表示，剛剛他召集了“內政部”、“法務部”、“警政署”、刑事警察局首長，匯報就社會重大治安事件。事實上，從6月24日他主持的“行政院”治安會報後，從6月25日開始，相關部會便已展開“綠能掃黑肅貪”專案。前幾日，無黨籍的雲林縣議長黃凱案件也在行動當中得到進一步的發展。



卓榮泰說，原訂7月9日開始要進行全台同步掃黑肅貪行動，不料昨天發生在台南的重大槍擊事件，除了方才2項重大的肅貪掃黑的專案會持續不斷地進行下去之外，他也要求“內政部”、“法務部”、“警政署”、刑事警察局一併要對台南槍擊案全面展開更強力的搜索、更強力地要發現犯罪，目前正在緊鑼密鼓地進行當中，有若干重大的發展，就會向社會表示。



卓榮泰指出，我們要讓大家覺得，全台的治安工作就如同現在要展開的經濟發展一樣，是同樣的重要。這個重大槍擊事件，我們列為最緊急重大的事情在處理，希望能夠儘早向民眾做更進一步的報告。