鄭文燦案昨是今非　黃國昌要“賴政府”給交代

民眾黨委員黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月9日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰，針對海基會董事長鄭文燦涉貪案進行質疑。黃國昌指出，鄭文燦被控收受500萬元不當金流，且該案早在2017年已經有監聽證據和金流發現，但為何案件當時未能繼續偵辦，至今才曝光。他要求徹查當初案件被簽結的原因及洩密問題，並強調“法務部”應給社會一個交代。



黃國昌首先針對鄭文燦的涉貪案，向卓榮泰提出質疑。黃國昌表示，鄭文燦於上周末因涉嫌收受500萬元不當金流被法院重保交保。他指出，法院發布的新聞稿顯示，鄭文燦確實有收受這筆不當金流。黃國昌進一步質疑，為何早在2017年9月就已經有監聽證據和金流發現，案件卻被壓下來簽結，未能繼續偵辦。



黃國昌強調，這件事關乎台灣司法的信譽，質疑為何當時無法進行約談和搜索。他要求卓榮泰說明，“行政院”是否掌握這些信息。



對此，“行政院長”卓榮泰回應，理解社會對此案的疑慮，並表示檢調單位有其辦案速度和程序。然而，他認為如果在適當的時間對外公開或進行收案動作，對案件釐清會更有幫助。



黃國昌追問，是否認為七年後才算是適當的時間，並強調此案還涉及“法務部”處理案件時的壓案和洩密問題。他指出，消息洩漏導致鄭文燦匆忙將500萬元退還，這也是一個需要徹查的問題。



卓榮泰回應，除了檢調單位的辦案程序外，台灣不應有人壓案，並認為“法務部”可以瞭解過去的處理程序是否有必要檢討。



黃國昌最後強調，“法務部”有必要徹查此案，給全民一個交代，因為這關乎全體人民對司法的信任。他表示，這是他今日一開始質詢時特別提醒的重要事項，希望“法務部”能給社會一個明確的說明。