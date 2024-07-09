白營爆鄭文燦案7年前就查　賴任“閣揆”

民眾黨團記者會，黃珊珊對鄭文燦案偵辦時間點提出質疑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪。台灣民眾黨“立委”黃國昌與黃珊珊今日質疑，鄭文燦的案子檢調7年前就在查，當時“行政院長”還是賴清德，為何當時不辦？是不是現在鄭文燦與賴清德的立場不同，檢調就變成掃除異己的打手？這是人民不願看見的。



鄭文燦在桃園市長任內涉貪，日前遭桃園地檢聲押禁見，在桃園地方法院先前裁定新台幣500萬元交保後，鄭文燦發聲明請辭海基會董事長，賴也准辭。而桃檢也因聲押失敗再提抗告，台灣高等法院昨天裁定，撤銷原裁定，發回桃院重裁，9日上午10點將重開羈押庭。



台媒《鏡週刊》報導，檢調監聽譯文疑遭外洩，當初認定鄭文燦涉貪的關鍵證據，是監聽到白手套要送錢給鄭文燦，且確實拍到白手套拎著1只黑袋進入鄭文燦官邸，不久後兩手空空走出來，但由於沒有發動緊急搜索扣到鈔票，即便監聽到“送錢”等關鍵字，是否吹牛或另有隱情不得而知。此外，檢調也從金流查到鄭文燦於隔年退還了500萬元。



台灣民眾黨主席柯文哲9日赴民眾黨“立法院”黨團與白委進行晨會，會後柯文哲步出黨團時，遭媒體包圍堵訪，但柯文哲自從日前稱“鄭文燦過去傳聞就很多”後，便不再提此事。柯文哲今天聽到媒體再度問到鄭文燦的議題時，也是笑笑地顧左右而言他說，哎唷，等等9點有記者會，你們趕快去佔位子。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則是侃侃而談地說，這件事已不是鄭文燦要不要聲押這麼簡單，一定要追本溯源追查，為何7年前檢調已進行必要蒐證，且事證相當充足，卻沒有辦案？甚至監聽譯文也有提到款項金流，也有拍到照片，整件案子卻壓了7年，到底是遇到什麼樣的政治阻力，讓檢調沒辦法繼續辦下去？這才是真的要徹查的事。

