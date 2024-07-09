柯建銘批讓藍白公審綠　韓國瑜：都算我的

朝野協商現場。（截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北7月9日電（記者 楊騰凱）民進黨團昨日缺席“立法院”朝野協商導致流會，遭藍白罵翻。對此，民進黨團總召柯建銘今日曝光他事先就與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜通電話，強調協商沒辦法開，並非無故缺席，但韓仍放手讓藍白公審綠營，他很失望。對此，韓國瑜展現院長胸襟，強調處理不當，都算他的。



“立法院”昨日下午原本要舉行朝野協商，但民進黨團因杯葛《公職人員選舉罷免法》修法議事，綠營黨團未出席協商，引發藍白不滿。國民黨團總召傅崐萁昨日就不滿地指出，朝野協商是“立院”最高決策會議，民進黨已經讓“立院”亂了一天，是覺得“立法院”不重要嗎？



朝野協商延至今日上午召開，研商《電業法》修正草案以及“考試院”人事同意權等相關事宜。



柯建銘在協商一開場時就表示，昨天朝野協商有些事情應該先澄清，民進黨團非常敬重韓國瑜，韓國瑜講話應當無戲言。昨天民進黨團沒來參加協商，上周五協商完畢時就說希望星期二再協商，因為星期一一定吵架，要處理選罷法，不可能調虎離山把三黨幹部調過來，否則發生衝突沒人處理這樣不好。



柯建銘說，昨天早上9時48分他打給韓國瑜，彼此之間有默契，自己也很尊重韓。當時他打電話給韓說這樣不好處理，朝野協商應該改到周二。韓一開始說他來聯繫，後來10時30分韓打來講了一分鐘，說協商改到星期二早上，自己也回說“沒問題”。



柯建銘表示，結果後來周一的朝野協商還是開了，然後在這邊罵民進黨沒出席。在這裡他要說，韓國瑜當院長應該中立，對方在罵民進黨的時候，韓應該馬上制止這種公審。院長要有高度，把事情擔起來，昨天韓國瑜的處理他很失望。韓應該主動說明，表達已與柯建銘協調過，改成周二協商。在那邊講民進黨不進來朝野協商，還對我們缺席審判，這是極大的不道德。



對此，韓國瑜回應，柯建銘所講的每一個環節都正確。但他要與柯建銘講，其他黨團到了現場要求發言，這不是對綠營的缺席審判，是讓人家把想法講出來，他沒有偏頗。



韓國瑜說，“昨天大家認為不適當，通通算我的。也許我不周延、不完善”。



眼見韓國瑜放低姿態，柯建銘也沒繼續追究，讓朝野協商可以繼續進行。