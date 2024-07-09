重開羈押庭　鄭文燦遲到2分鐘表情嚴肅

鄭文燦今日重開羈押庭，遲到2分鐘才到桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日高院作出裁定，發回桃園地院更裁，9日上午10點重開羈押庭。鄭文燦和律師直到上午10點02分座車才抵達桃園地院門口，有別於6日獲交保時臉上的一抹神秘微笑，鄭這次下車後表情嚴肅，同樣全程不發一語。



鄭文燦涉貪案經檢方抗告後，以最速件送往高院，高院在8日下午4時許就做出裁定，認為原裁定有不當之處，因此撤銷原裁定，發回桃院更為妥適的裁定。



根據高院裁定表示，桃園地檢署檢察官已於聲請羈押理由書及抗告書中敘明，尚有傳喚桃園市府相關局處公務人員，以查明本案事實的必要，則相關共犯或證人與鄭文燦之間是否尚有聯絡本案案情的可能，桃院並未詳予論述。



高院裁定指出，本案共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串、互為維護的高度可能性，再加上以鄭文燦於本案的地位、角色及參與程度，是否能排除他影響與他具有一定上下隸屬關係的共犯或證人陳述。



高院裁定強調，以現今通訊軟體發展程度，非常容易被用以聯繫勾串或影響相關人未來陳述的可能性，在全案情節尚未調查釐清前，鄭文燦及其他共犯、證人間是否仍有勾串可能；原審的諭知是否即能排除鄭文燦逃亡，甚或排除鄭文燦與其他共犯或證人互相聯絡本案案情而串證、滅證的可能，以上問題，都沒有在原裁定詳予論述，明顯有理由不備的情形。