藍委問槍擊案為何都在台南？卓榮泰沉默

卓榮泰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）民進黨籍台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑，昨天清晨5時許遭槍手伏擊喪命，引發社會震驚。中國國民黨“立委”羅明才今天在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰時，質疑這幾年槍擊事件為何都發生在台南？讓卓沉默無法回應。



由於林士傑傳出是賴清德台南重要樁腳，全案受到矚目。



藍委羅明才追問，究竟台南發生什麼事情？卓榮泰沉默約兩秒準備要回答時，羅接續問，這和太陽光電案件有沒有關係？卓榮泰才說，現在不排除任何可能，也不假設任何狀況。到底是什麼原因，現在正全面搜查當中。他不排除任何可能，這樣檢調單位查的範圍才會周延廣泛。



桌榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，上午排訂交通組質詢。



羅明才質詢時表示，現在台灣有三多，詐騙多；南部常感覺治安不好開槍多；台灣媒體壟斷多偏頗，要如何大刀闊斧改善？



卓榮泰表示認可說，政府也發現同樣的問題，所以新“內閣”“五打七安”就包含黑金槍賭詐的問題，一方面希望通過打詐四法，一方面請打詐中心、數位部、“內政部”等單位全面進行打詐。



對於台南槍擊案，卓榮泰強調，今天會開始執行全台掃黑專案，接續6月25日開始的綠能掃黑專案、貪瀆專案，希望能持續進行下去，展現政府最大的決心。今天早上他們邀請各“部會”首長，希望做一個更整體的概念向人民宣示，政府現在的兩大主軸經濟發展與維持治安，會同時進行。



羅明才追問，林士傑在家門口被槍擊，女兒還是市議員，這是什麼原因？卓榮泰回應，看起來是一個有計劃性的縝密工作，現在專案小組已展開追緝。



羅明才又問，如果遇到媒體或政治勢力方面夠力的人士，卓榮泰敢不敢繼續查？卓對此回應說，只要是他職責在內，而且對人民有利的，“可以信得過我”。