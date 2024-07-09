黃國昌揭三立與詐騙公司合作　頻打臉卓榮泰

卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月9日電（記者 俞敦平）在“立法院”今日的質詢會議中，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌針對政府處理詐騙問題的決心和行動，向“行政院長”卓榮泰及NCC主委陳耀祥提出一連串的質疑。黃國昌指責三立集團涉嫌與詐騙集團合作，並要求政府明確說明打擊詐騙的具體措施和進展。



黃國昌指出，賴清德曾表示打擊詐騙、掃黑和肅貪是政府的重要任務，並要求卓榮泰對此表態。卓榮泰表示同意，並強調政府已在會報中提出相關決心。



然而，黃國昌進一步指出，近期查獲的一宗重大詐騙案件涉及三立集團，該集團涉嫌與詐騙集團合作，設立了一家名為萓篆的公司，並利用三立的大樓進行不法活動。他質疑，這家公司不僅與三立合資，其監察人更是由三立派任。



黃國昌指出，三立集團利用其擁有的有線電視新聞台，幫助詐騙集團散播假新聞，誘使無辜民眾購買虛擬貨幣，非法獲利超過二十億元新台幣。他強調，這樣的行為不僅嚴重破壞社會秩序，也使得擁有NCC執照的有線電視新聞台成為詐騙集團的一部分。



卓榮泰回應稱，相關事實已經被媒體揭露，但黃國昌打臉他說，這是他本人檢舉的結果，並要求卓榮泰說明政府將如何依照法律處理此事。卓榮泰表示，“法務部”和“內政部”正在處理中，但不便多說。



黃國昌再度打臉卓榮泰指出，檢察官已經起訴並偵查終結，但詐騙集團的相關公司卻沒有被起訴，質疑司法程序的公正性。卓榮泰解釋，這些案件仍在法院程序中，黃國昌則反駁，指出如果檢察官未起訴，法院無法進行審判，強調“法務部”應該深入追查。



針對NCC的責任，黃國昌要求陳耀祥說明如何處理三立集團與詐騙集團合作的問題。陳耀祥表示，NCC目前正在進行行政調查，以查證相關事實。黃國昌強調，三立的政論節目與詐騙集團合作，成立內容農場，散播假新聞，要求NCC給出具體調查時間。



最後，在黃國昌仍在發言的的過程中質詢時間結束，麥克風被消音，不過仍可依稀聽到他用宏亮的嗓門要求政府應該迅速而有效地處理此事，以回應民眾對政府打擊詐騙的期望。