拜託不要提頭髮　韓式幽默讓朝野氣氛變好

民眾黨委員張啟楷說認識民進黨團總召柯建銘的時候，柯的頭髮還很多。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北7月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持朝野協商，台灣民眾黨“立委”張啟楷說認識民進黨團總召柯建銘的時候，柯的頭髮還很多。此時頭髮更少的韓國瑜說了一句“拜託不要提頭髮”，讓全場笑成一團，韓的幽默讓朝野氣氛瞬間變好。



今日“立法院”朝野協商，藍綠白三黨坐下來討論《電業法》修正草案。由於朝野昨日才針對《公職人員選舉罷免法》爆發激烈攻防，導致朝野氣氛很僵，韓國瑜一句話就讓朝野氣氛有所轉變。



針對《電業法》修正，國民黨團要求電價漲跌應經“立法院”同意，而台灣民眾黨則要求電價審議委員會會議過程應透明，且與會的民間代表應超過半數。



張啟楷發言時表示，今年4月電價要漲，我們苦口婆心回應民意，民眾希望能不能不要漲？那如果要漲，能否少漲一點？假設一定要漲，也應該把電力結構講清楚，有沒有買電買太貴的問題？為什麼放掉便宜的核電？但政府從4月1日電價漲價到現在，一點解釋都沒有。



張啟楷指出，目前的電價審議委員會組成是官方9位，民間代表8位，形成官方大於民間，以後這樣的人數比例應該倒過來。



張啟楷說，他認識的柯建銘是有改革色彩的人，他認識柯建銘的時候，柯的頭髮還很多。



此時韓國瑜表示，請拜託不要提頭髮，謝謝。語畢讓全場哄堂大笑。