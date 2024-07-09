14架次陸機穿越“中線” 　距北市30餘浬

大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖:台軍方） 中評社台北7月9日電／台軍方9日表示，從8日上午6時，迄9日上午6時止，偵獲大陸軍機15架次，其中有14架次逾越“海峽中線”，進入台灣北部、西南空域，9艘次大陸軍艦，持續在台海周邊活動。



根據台軍方9日發布台海周邊海空域動態顯示，有14架次主、輔戰機、直升機及無人機逾越“中線”，進入台灣北部、西南空域，最近距離基隆46浬、鵝鑾鼻53浬。



台軍方表示，軍方運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。