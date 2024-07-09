藍為宗教團體抱不平　轟綠連神明都敢抹紅

國民黨舉行“宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行”記者會，痛批民進黨抹紅宗教。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月9日電（記者 張穎齊）民進黨中國事務部上個月舉行座談會質疑大陸透過媽祖廟等宗教信仰，統戰滲透台灣，引發譁然。中國國民黨9日邀請道教文化團體聯合總會開記者會，質疑民進黨居然連神明都可抹紅，也抹紅正常的兩岸宗教交流，不斷挑釁對岸、消費宗教，完全不利於台灣。



國民黨今日上午在黨中央舉行“宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行”記者會，與會者包括國民黨組發會社會部主任水雲翔、道教法師聯合總會理事長吳光輝、道教文化團體聯合總會常務理事劉秀芬、副秘書長林均霖、南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛。



民進黨中國事務部6月18日舉行“中國對台介選與統戰滲透”座談會，質疑大陸透過媽祖廟等宗教信仰，統戰滲透台灣，引發宗教界人士不滿。



水雲翔指出，民進黨中國事務部汙衊宗教交流，並用匿名的“國安”人士透過媒體放話，染紅宮廟信仰文化，令人嘆為觀止，居然說大陸會透過兩岸連線合辦相關祭典搞滲透，假學術、宗教之名行統戰，連媽祖、關聖帝君、保生大帝、神農大帝等神明都被抹紅是大陸統戰台灣工具，侵害人權、迫害宗教自由。兩岸緊張下，宗教活動增加將使彼此和諧瞭解，炎黃二帝的信仰更撫慰兩岸百姓，但現在連拜神明都要分藍綠嗎？



水雲翔質疑，居然抹紅媽祖是統戰，這個月初政府還說要在宮廟放彈藥，保台的時候連神明都敢動、抹紅？最近又加上澎湖漁船事件，兩岸觀光旅遊受阻，更是叫苦連天。賴清德不斷挑釁對岸，使得兵凶戰危，自家的賴皮寮違建、賴神廟卻不敢拆或放彈藥。

