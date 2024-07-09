賴士葆諷謝長廷駐日政績：只對日本卑躬屈膝

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）對於基隆漁船疑越界遭日本扣留，駐日代表謝長廷昨在卸任記者會上直指“不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益”。中國國民黨籍“立委”賴士葆今天批評謝長廷，民進黨政府常說台日友好，但這次漁船僅有越線一點點，日本卻這麼強硬，謝做了什麼事嗎？什麼都沒做，這幾年他所做的事就是對日本卑躬屈膝。



基隆市八斗子漁船“福洋266號”5日凌晨在釣魚台周邊作業時，疑越界遭到日本水產廳公務船攔下，台日雙方協調後，船東匯出六百萬日圓才獲釋。但謝長廷對此表示“不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益”。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，謝長廷這幾年所做的事情就是對日本卑躬屈膝，日本核食叫我們吃，日本排放核廢水叫我們喝，謝都沒有任何的抗議動作，遇到問題什麼都沒做，真的是非常悲哀。



賴士葆強調，謝長廷任駐日代表的時間已夠久，而且把自己當成了助日代表，就如這次的基隆漁船事件，謝只會馬後炮，“我方”漁船被罰了100多萬新台幣才能回來，相較於台灣漁船被大陸扣留，聽說去年才罰20多萬元，為何差這麼多？不是台日最友好的關係嗎？