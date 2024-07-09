台南槍擊案24小時破案？卓榮泰：當然希望

卓榮泰接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）民進黨籍台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑昨天清晨5時許遭槍手伏擊喪命，引發社會不安。中國國民黨籍“立委”葉元之今天在總質詢時追問“行政院長”卓榮泰槍擊案原因？卓榮泰表示，對任何可能性都不排除。



葉元之追問有無可能在24小時內破案？卓說，當然希望，但是辦案過程還是讓專業人士去進行，目前相關部門也已經緊鑼密鼓、上緊發條在處理中。



桌榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，上午排訂交通組質詢，但許多“立委”都關心震驚社會的台南槍擊命案。



葉元之質詢時，要求政府盡快破案、查明真相，以安民心。他也問，發生如此重大案件，政府有沒有做一些緊急的處置或召開專案會議，加速破案？



卓榮泰說，相關部門已經由專案小組進行中，今天早上也特別請“內政部”、“法務部”、“警政署”和刑事警察局一起，就此事件做一個彙報，希望能夠掌握所有的信息，儘快全面展開搜索。



葉元之追問，就目前掌握狀況，到底是黑道的關係，還是利益問題？或是都不曉得、還在追查中？



卓榮泰表示，對任何可能性都不排除，但不能假設任何特別的狀況。同時希望用最快的速度破案。