台東關山設戰備跑道毀良田　縣長率眾陳情

台東縣長饒慶鈴率100名在地民眾北上“立法院”陳情，痛批台軍方於關山鎮規劃設置戰備道部草率粗暴。前排左一起台東縣長饒慶鈴、藍委黃建賓、黃仁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月9日電（記者 楊騰凱）台“國防部”規劃拓寬台東縣關山鎮台九線道路為戰備跑道，在地民眾憂心500公頃良田將被毀，要求戰備跑道應東移5公里改至卑南溪堤岸。中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴今日率100名在地民眾專程北上“立法院”陳情，高聲痛批台“國防部”草率粗暴，他們誓死反對戰備跑道，陣仗龐大。



台東關山盛產稻米，在台灣享有盛名。台東設有台灣空軍志航基地。



饒慶鈴今日率領國民黨籍台東縣“立委”黃建賓、國民黨籍原住民“立委”黃仁、國民黨籍原住民“立委”鄭天財北上赴“立法院”召開記者會，直指台“國防部”擬於台東縣關山鎮規劃設置戰備道，在地居民強烈反彈，跑道規劃缺乏溝通，沒有妥善規劃，建置下去將破壞大面積良田，衝擊農民生計。



其中還有100名台東關山民眾一起北上，早上5時就啟程搭火車，耗時3小時半才抵達台北。



民眾在現場高舉白布條，上面寫著“誓死反對戰備道”、“抗議軍方欺負農民”、“還地於民，保護農民”。



記者會中央講台則寫著“國防部”草率粗暴，堤岸不用，摧毀良田”。



饒慶鈴表示，各位鄉親這麼辛苦，從台東關山來到台北，就是要表達我們的心聲，她很捨不得大家。關山人不反對“國防”，但是吃飯也很重要，就算打仗也要吃飯，今天我們很卑微地要求台“國防部”，將戰備跑道東移一點，移到卑南溪的堤防，這件事情在工程上絕對能做到，台“國防部”不要不聽民意。



黃建賓指出，台“國防部”在缺乏妥善規劃下，就硬蓋關山戰備跑道，尤其闢建的地點就在關山地區一大片良田之上，這是鄉親世世代代賴以為生的耕作地，也是台灣重要的糧倉，一旦蓋下去，會衝擊許多農民的生計，造成良田破碎，農田倒退。