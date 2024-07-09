吳光輝：兩岸有共同宗教信仰　盼和平交流

吳光輝接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月9日電（記者 張穎齊）陸委會自6月27日起，調高赴大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號為橙色“避免非必要旅行”。“中華民國”道教法師聯合總會理事長吳光輝接受中評社訪問表示，兩岸有共同的宗教信仰、民族文化，他經常赴陸參加宗教交流與祭祖活動，兩岸一家親，他的祖先也來自大陸，希望政府能給個方便，體會宗教界的辛苦，支持他們和平交流。



吳光輝，年近80歲，現居台北市，祖籍福建省漳州市雲霄縣，陸軍軍官學校畢業，歷任新北市政顧問、中華道教文化團體聯合總會創會理事長 中華道教各大門派掌門宗師掌教總會長、中華道教附設法師研究學院長等，是台灣道教界極有名望的領袖人物。



吳光輝表示，這幾年來，他為了兩岸宗教民族信仰發展，曾到過西安、福建等，參加過很多地方上的論壇，他與中國國民黨籍前“立法院長”王金平也相識，王金平6月下旬也到江蘇省崑山參訪慧聚天后宮，這間天后宮媽祖廟是台灣彰化企業家去那裡建立的，因此該天后宮是歸根於台灣彰化的媽祖，王金平很親切地帶信眾前往。



吳光輝說，像這些和平的兩岸宗教交流，大家都非常高興，兩岸無論是道教、佛教，統統都是民族信仰，結合兩岸大陸地區、台灣地區的和諧，他希望台灣的領導長官能多瞭解、支持這樣的交流。

