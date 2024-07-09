傳林士傑是賴清德大咖樁腳？綠委：造謠

郭國文反駁所謂林士傑是賴清德超級大樁腳的說法。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）針對有媒體引述名嘴指台南市區漁會理事長林士傑命案不能光從江湖事的層面來看，因為林是賴清德在台南的超大咖樁腳，民進黨台南市黨部主委、民進黨親賴“立委”郭國文今天發度新聞稿澄清說，台南人都知道，這種謠言無知且惡質，盼公共評論者自重。



民進黨台南市黨部表示，有一位靠仇恨造謠的人，打著資深媒體的名號，到處散播假消息，然而其“資深”的稱號也只是因為在媒體圈混得久而已，發言倒是一點公信力也沒有，過去用汙衊話語做出極度仇綠的言論，早已暴露其立場。



郭國文表示，林士傑與誰親近，其實地方人士大家都很清楚，賴清德在台南擔任公職期間，和林士傑並不十分熟識也無私交，更遑論是“大咖樁腳”這種無稽之談，但造謠媒體人偏偏所有謠言都要牽扯到賴清德，只會凸顯造謠者的惡質與無知，希望公共評論者能自重，勿以訛傳訛！



郭國文表示，目前最重要的就是盡快破案，還給家屬一個公道，外界過度揣測都無助於事，唯有破案釐清真相，才避免輿論對家屬造成二次傷害。



台南市民進黨議員林依婷父、台南市區漁會理事長林士傑8日清晨遭人行刑式槍決，正面至少開11槍，震驚社會。