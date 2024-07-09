鄭文燦案會不了了之？卓榮泰：不正確邏輯

卓榮泰（左）與台法務部長鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）針對民進黨籍前海基會董事長鄭文燦涉貪案，中國國民黨籍“立委”羅智強今天質詢“行政院長”卓榮泰提問，此案查辦結果會不會雷聲大雨點小？卓榮泰回應說，尊重檢調，按照證據跟事實辦案。羅追問，會不會和黨內鬥爭有關，之後各退一步此案就不了了之？卓則嚴正否認說，絕對不要用這樣不正確的邏輯，來看一個司法的案件。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日高院作出裁定，發回桃園地院更裁，9日上午10點重開羈押庭。



卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，上午排訂司法法制組質詢。



羅智強質詢時提到，賴清德曾說不分黨派、不論何人，只要涉及非法，檢調就該查辦、勿枉勿縱，所以要肯定“法務部長”鄭銘謙，相關案情長達七年，前任的部長邱太三、蔡清祥不敢辦，鄭當部長之後檢察機關就動起來了。



羅智強也大酸鄭文燦有天地水火四大政績，其中的“天政績”就是桃園八德運動中心蓋完，遇到地震天花板掉光光，司法單位是否有去瞭解是否偷工減料？一旁的鄭銘謙回應說，這部分尊重桃園地檢署的偵辦。