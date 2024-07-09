金門塔山發電廠跳機4萬戶停電　小三通正常

金門塔山發電廠。（照片：金門塔山發電廠臉書） 中評社台北7月9日電／金門縣今天近中午疑因塔山發電廠跳機，造成島4萬餘戶停電，台電派員搶修，尚未全數復電；初判是電廠連結外輸配線饋線出狀況導致跳機，機場與碼頭啟動發電機，航班未受影響。



媒體報導，金門縣政府人員表示，今天上午11時50分許發生停電，經台電人員初步研判應是塔山發電廠連接外面的輸配線饋線出狀況，疑似鬆脫導致機組保護機制啟動跳機，目前已派員搶修，電廠正在分區供電中；截至中午12時15分尚未全數復電，確切停電原因及受影響戶數還有待清查。



另外，金門機場與小三通船運碼頭都啟動緊急發電機，使用最低限度電力維持服務，航班不受影響、正常運行。



台電隨後說明，上午11時51分由於塔山電廠開關場設備故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬戶，台電正緊急處理中，機組已陸續恢復併聯供電。



台電表示，大金門地區共34條饋線已陸續送電，截至目前復電戶數近8成、約3.2萬戶，仍持續復電。



至於停電造成的電梯受困案件部分，據統計，金門縣消防局從上午11時53分接獲第一通報案電話，隨後出動各式車輛9車、20人到場馳援；金湖鎮1件1人、金寧支援金城鎮1件1人、金沙鎮1件1人、金城鎮3件4人，目前均已全數被救出，而烈嶼供電正常。