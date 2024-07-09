地院更裁鄭文燦1200萬交保　檢再抗告

鄭文燦今日重開羈押庭結果出爐，桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元。但主張應羈押的檢方已當庭提出抗告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，9日上午10點重開羈押庭。歷經4個小時攻防，桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



鄭文燦今日出動王牌律師團拚交保免押，領銜的陳永來律師大有來頭，他原是桃園地院法官，2007年6月辭職轉任律師，目前是仲誠法律事務所律師，也是該事務所的共同創辦人之一。



鄭文燦和律師上午10點02分抵達桃園地院門口，有別於6日獲交保時臉上一抹神秘微笑，今天顯得嚴肅。



羈押庭從早上10點開庭，一直持續到下午2點08分，超過4小時，檢方和律師經過激烈攻防後，法院最後裁定將鄭文燦的保釋金提高到新台幣1200萬元，也就是要再加保700萬元，和上次羈押庭一樣，鄭同樣被限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



除了請出王牌大律師陳永來外，鄭文燦身旁還有兩位第一次羈押庭就陪同出席並協助辦理交保的律師游琦俊和鄧翊鴻。游琦俊曾受到前“法務部長”邱太三委託，對名嘴黃越宏提告妨害名譽勝訴。鄧翊鴻除法界經驗豐富外，還具有豐富的政治背景，之前多次幫前綠委段宜康遞狀提告，也曾擔任“立委”助理，目前是兆豐金董事，同時也是新台灣社會智庫的召集人。