上週新冠死99人　白委籲“賴政府”加強防疫

民眾黨委員林國成。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月9日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”林國成今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰與台“衛福部長”邱泰源時，強調政府面對台灣新冠疫情再起應加強防疫措施，確保民眾的生命安全，並要求對於口罩佩戴等防疫細節進行統一規範。邱泰源則表示，政府已做好充分準備，包括藥物儲備和醫療物資供應等方面。卓榮泰也承諾，政府會以人民健康為最優先考量。



根據疾管署今天公布最新確診病例，本土第六波新冠肺炎疫情將攀上最高峰了！上周新增987例COVID－19併發症確診病例，相較上一周931例增加6%，不過死亡新增99例，較前一周64例暴增55%，疾管署表示，台灣新冠疫情上升且處流行期，評估疫情將於7月中旬前達高峰。新增987例COVID－19累積併發症中，65歲以上長者占79%，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。



林國成在質詢詢問政府是否已為新冠疫情再起做好準備。他強調，政府應對疫情再起做好萬全準備，並強調邱泰源作為醫療專家，應加倍重視防疫工作。



邱泰源回應，政府對疫情的應對已經相當周全，包括監測疫情發展、儲備防疫物資以及更新感染控制指引等方面，均有充分準備。他指出，目前政府已儲備了超過8萬劑瑞德西韋及18萬劑貝拉韋，確保基層醫療不會出現短缺。



林國成進一步提醒，政府在口罩佩戴規範上應統一標準，例如台大醫院已經規定必須佩戴口罩，但其他醫院尚未統一。這樣的細節若能統一，將有助於民眾遵循防疫指引。此外，林國成也提到，交通工具如高鐵是否需要佩戴口罩，應依照專家評估給出明確指引。