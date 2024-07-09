半小時湊足700萬！鄭文燦再交保　律師笑了

鄭文燦律師游琦忍不住回眸對媒體鏡頭露出一抹神秘微笑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，9日上午10點重開羈押庭。經過長達4個小時攻防，下午2點多結果出爐，桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



羈押庭在下午約2點08分結束，鄭文燦的律師游琦俊在下午約2點40分就備妥新台幣700萬元現金保釋金，到法院櫃檯辦理交保手續。游琦俊到櫃檯繳交保釋金前，還忍不住回眸對媒體鏡頭露出一抹神秘微笑。



鄭文燦今日上午重開羈押庭，找來過去多次幫鄭打官司的王牌律師陳永來陪同，陳在鄭到地院前就已到場，鄭座車抵達時還站在門口迎接。陳永來原是桃園地院法官，2007年6月才辭職轉任律師，目前是仲誠法律事務所律師，也是該事務所的共同創辦人之一。



除了請出王牌大律師陳永來外，鄭文燦身旁還有兩位第一次羈押庭就陪同出席並協助辦理交保的律師游琦俊和鄧翊鴻。游琦俊曾受到前“法務部長”邱太三委託，對名嘴黃越宏提告妨害名譽勝訴。鄧翊鴻除法界經驗豐富外，還具有豐富的政治背景，之前多次幫前綠委段宜康遞狀提告，也曾擔任“立委”助理，目前是兆豐金董事，同時也是新台灣社會智庫的召集人。