鄭文燦交保　林右昌：羈押才停權

林右昌。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）桃園地方法院今日再開羈押庭，涉貪污罪嫌的民進黨籍海基會前董事長鄭文燦，維持原交保裁定，但保釋金提高到新台幣1200萬元，即增加700萬元。對此，民進黨秘書長林右昌今日出席活時表示，廉政會昨天所做出的決議，若有羈押，會依照往例做停權，這部分是屬於廉政會職權，他不方便多說什麼，不過目前是提高保釋金，並沒有羈押情形。



海基會前董事長鄭文燦因涉嫌在任桃園市長期間貪污收賄，日前遭檢方聲請羈押，桃園地方法院6日裁定他以新台幣500萬元交保，限制住居、出境與出海。檢方不服當庭提出抗告，高院8日裁定全案撤銷發回桃園地院，全案於9日上午再度召開聲押庭，下午結果出爐，法院裁定1200萬元交保。



民進黨秘書長林右昌今天在公開活動前回應媒體詢問表示，民進黨有非常嚴謹的廉政體制，廉政會昨天也針對該案做出處理，目前本案進入司法調查程序，尊重司法調查，並靜待調查結果。



林右昌指出，廉政會昨天所做出的決議，若有羈押，會依照往例做停權，這部分是屬於廉政會職權，他不方便多說什麼，不過目前是提高保釋金，並沒有羈押情形。



媒體追問，若沒有羈押，目前黨就不會有任何處分？林右昌回應，尊重廉政會的處理。



有媒體詢問廉政會決定會太重嗎？這是根據廉政條例嗎？林右昌表示，我們是根據行之有年處置辦法，昨天也是根據廉政會案例根據掌握資訊作出處理。