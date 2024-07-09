鄭文燦再交保離開地院　這回不笑了

鄭文燦今日以新台幣1200萬元再交保。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月9日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院9日再開羈押庭，裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元。在律師補足保釋金後，鄭文燦約在下午3點35分步出法警室離開地院，有別於首次交保步出地院時臉上帶著一抹神秘微笑，鄭文燦這回以1200萬元再交保，卻笑不出來了。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，6日遭桃園地院裁定以新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，8日高院作出裁定，發回桃園地院更裁，9日上午10點重開羈押庭。羈押庭一開就超過4個小時，結果下午2點多出爐，桃園地院裁定鄭文燦提高保釋金到新台幣1200萬元，同樣限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。



羈押庭在下午約2點08分結束，鄭文燦的律師游琦俊在下午約2點40分湊足700萬元保釋金，到法院櫃檯辦理交保手續。游琦俊到櫃檯繳交保釋金前，還忍不住回眸對媒體鏡頭露出一抹神秘微笑。



桃園地方法院今日重開羈押庭，鄭文燦和律師直到上午10點02分座車才抵達桃園地院門口，鄭這次下車後表情嚴肅，同樣全程不發一語。



羈押庭從早上10點開庭，一直持續到下午2點08分結束，開庭時間超過4小時，檢方和律師經過激烈攻防後，法院最後裁定將鄭文燦的保釋金提高到新台幣1200萬元，也就是要再加保700萬元，和上次羈押庭一樣，鄭同樣被限制住居、出境、出海。檢方已當庭再提出抗告。